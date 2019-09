Trendige Herbst- und Winter-Outfits werden am Freitag, 4. Oktober, beim Secondhand-Modebasar im Gemeindehaus Philippus, Buger Straße 74, angeboten. Von 20 bis 22.30 Uhr können kuschelige Kleidung ab Größe 152 für Jungen und Mädchen, Taschen, Schals, Accessoires, Schuhe, kleine Outdoorgeräte und die dazu passende sportive Mode erworben werden. Listen und Infos gibt es per E-Mail an: philippus.basar@gmx.de. red