Der Herbstmarkt in Euerdorf findet am Sonntag, 13. Oktober, von 12 bis 17 Uhr statt. In dieser Zeit haben alle Geschäfte im Markt Euerdorf geöffnet. Die EU-KA-GE übernimmt den Kaffee- und Kuchenverkauf im Feuerwehrhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Euerdorf hat einen Bratwurststand in der Schweinfurter Straße und Weinbau Six aus Wirmsthal übernimmt am Herbstmarkt die Bewirtschaftung des Zehntkellers. Öffnungszeit ist von 14 bis 23 Uhr.

Hier werden auch kleine kalte Speisen angeboten.