Am Sonntag, 20. Oktober, findet in der Zeit von 10.30 bis 18 Uhr der Herbstmarkt auf dem Rathausplatz, dem Füllbacher Hof, dem Eisenstädter Platz, dem Klieglplatz, in der Spitalgasse und auf dem Rathausinnenhof statt. Aus diesem Grunde sind in diesem Bereich Verkehrsbeschränkungen angeordnet. Um Beachtung wird gebeten.

Aus Anlass des Herbstmarktes dürfen in der Stadt Bad Kissingen alle Verkaufsstellen in der Zeit von 12 bis 17 Uhr geöffnet sein. sek