Das Quartiersmanagement "In der Heimat wohnen" lädt zum herbstlichen Kochen ein. Hierbei wird mit verschiedenen saisonalen Produkten ein leckeres Menü zubereitet. Der Kochabend findet am Montag, 21. Oktober, ab 16 Uhr in der Viktor-von-Scheffel-Straße 10 in Bad Staffelstein statt. Einladung ergeht an alle Interessierten. Um vorherige Anmeldung unter Telefon 09573/3302780 wird gebeten. red