Auch im Herbst gibt es in der Natur noch Genussvolles zu entdecken. Was sich zum Konservieren eignet und welche Heilkraft in verschiedenen Pflanzen am Wegesrand steckt, erfahren die Teilnehmer bei einer Kräuterwanderung am Dienstag, 24. September, von 16.30 bis 18 Uhr. Treffpunkt ist am Sportplatz. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, 09261/60600 oder www.vhs-kronach.de. red