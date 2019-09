Herbstliche Kränze binden und Oktoberfest

Am Samstag, 5. Oktober, bietet der Obst- und Gartenbauverein Hammelburg den Kurs "Herbstliche Kränze binden" bei Kaffee und Kuchen ab 14 Uhr im Hof von Fella's Bauernladen in der Frobeniusstraße (bekannt vom Höflesfest) an. Mitzubringen sind: Kranzrohling, Bindedraht, Gartenschere und Grünzeug (z.B. Efeu, Hagebutten, Lampionblume, Schafgarbe und nach Belieben getrocknete Pflanzen). Der Kurs findet nur bei Anmeldung von mindestens fünf Teilnehmern statt. Anmeldungen sind bis zum 2. Oktober bei ogv.hammelburg@web.de oder Tel.: 09732/305 93 30, möglich. Ebenfalls am Samstag beginnt um 19 Uhr ein Federweißenabend in der Probierstube im Weingut Ruppert. sek