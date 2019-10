Herbstliche Genüsse am Marktsonntag

Der Streuobstmarkt bietet auch dieses Jahr am 27. Oktober wieder Produkte aus der Region. An den Marktständen in der Bärengasse vor dem Landwirtschaftsamt kann bereits ab 9.30 Uhr eingekauft werden. Bis etwa 16 Uhr wird an den liebevoll dekorierten Verkaufsständen angeboten, was die Ernte 2019 hergibt. Natürlich können sich die Marktbesucher auch auf leckere Spezialitäten wie Obstbrände, Liköre oder Marmeladen und Chutneys freuen. Frank Schelhorn wird ab 11 Uhr seine Apfelausstellung im Erdgeschoss im Landwirtschaftsamt präsentieren und mitgebrachte Apfelsorten bestimmen. Die Schülerinnen der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung informieren rund um Getreide, Milch und Eier. Außerdem gibt es in der Lehrküche wieder etwas zum Probieren. red