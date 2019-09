Herbstkonzert in St. Stephan

Der Kirchenmusik-Förderverein St. Stephan lädt ein zum 3. Stephansberger Herbstkonzert. Christian Hellwich, Kontrabassist der Bamberger Symphoniker, spielt zum "Tanz in den Herbst" mit seinen Kollegen Aki Sunahara (Violine), Sabine Lier (Violine), Christof Kuen (Viola) und Tobias Tauber Stücke von Gioacchino Rossini, Mozart, Joseph Lanner und Franz Schubert. Launige Einführungen in die Stücke runden die musikalische Stunde am Sonntag, 22. September, um 17 Uhr im Kapitelsaal von St. Stephan ab. Eintritt frei. red