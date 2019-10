Der Blasmusikverein Bischberg lädt zu seinem Herbstkonzert am morgigen Samstag um 19.30 Uhr in der Mittelschule Bischberg ein. Die Besucher können sich auf einen interessanten und abwechslungsreichen Abend freuen, von Walzer und Marsch bis hin zu Filmklassikern wie den "Blues Brothers" oder den legendären Hits von "Queen". Karten gibt es an der Abendkasse. red