Am Samstag, 12. Oktober, findet im Kursaal von Bad Bocklet das Herbstkonzert der Steinacher Musikanten unter der Leitung des Dirigenten Bernd Borst statt. Das Programm verspricht wieder ein Feuerwerk der Blasmusik und beste Unterhaltung. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es noch im Haus des Gastes (Kurverwaltung) in Bad Bocklet, Tel.: 09708/ 707 030, und an der Abendkasse. red