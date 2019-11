Herbstkonzert der Musikschule

Die städtische Sing- und Musikschule Forchheim lädt zu ihrem Herbstkonzert ein, das am Freitag, 29. November, um 19 Uhr in der Aula der Anna-Grundschule stattfindet. Die Lehrkräfte haben in Zusammenarbeit mit ihren Musikschülern ein abwechslungsreiches Programm mit Solisten und Ensembles vorbereitet. In der Pause wird der Förderverein der Sing- und Musikschule Erfrischungen anbieten. Der Eintritt zum Konzert ist frei. red