Die Jesus-Gemeinde Bamberg lädt zu ihrer internationalen Herbstkonferenz mit dem Titel "Natürlich - Übernatürlich" ein. Schwerpunkt der Veranstaltungen ist Gottes übernatürliche Kraft und seine Möglichkeiten für uns heute. Die Veranstaltungen finden in der Hohmannstraße 3 statt, der Eintritt ist frei. Beginn am Freitag, 25. Oktober, ist um 19.30 Uhr, weitere Veranstaltungen am Samstag um 14 und 17 Uhr, Sonntag um 10 und 17 Uhr. red