Im Rahmen von "Bayern Tour Natur 2019" bietet Kräuterpädagogin Irene Prell am Mittwoch, 11. September, eine Wildkräuterführung an. Thema ist "Herbstliche Genüsse und wildfruchtige Küsse". Treffpunkt ist um 17 Uhr in Neuhaus in der Schlossstraße beim Brunnen (neben Gasthaus Schmidt). Anmeldung unter Telefon 09195/7787 oder per Mail: I.Prell@t-online.de, erbeten. red