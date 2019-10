Herbstfrüchte-Mandala für den Igel

Alexander Fromm vom "Haus der Schwarzen Berge" in Oberbach besuchte den Kindergarten Obereschenbach, um mit den Kindern die Farben des Herbstes zu suchen. Warm eingepackt und mit einer guten Brotzeit machten sich die Kinder mit ihren Betreuerinnen und Fromm auf den Weg in den Wald. Zuerst überlegten sie sich, welche Farben typisch im Herbst sind und machten sich gleich auf die Suche danach. Verschiedene Blätter, Blumen und auch Obst fanden die Jungen und Mädchen und sammelten alles in einem Korb. Alexander Fromm hatte auch verschiedene Tierfelle dabei, die alle einmal anfassen durften. Nachdem sich alle bei einem Herbstpicknick gestärkt hatten, ging es den steilen Berg hinunter wieder zurück in den Kindergarten. Dort haben die Kinder ihre Fundstücke zu einem kleinen Mandala gelegt und sind jetzt gespannt, ob in der Nacht vielleicht ein Igel vorbeikommt und sich die gesammelten Leckereien schnappt. Inzwischen freuen sich alle schon auf den Winter, denn da wollen sie mit Alexander Fromm Spuren einheimischer Tiere suchen gehen. Foto: Manuela Brune