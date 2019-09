Herbstflohmarkt in Bayreuth

Am kommenden Wochenende ist wieder große Schnäppchenjagd angesagt, denn die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH veranstaltet den 77. Flohmarkt auf dem Volksfestplatz. Von Kleidung über Geschirr bis hin zu Stereoanlagen oder Lampen ist vieles im Angebot. Der Veranstalter weist darauf hin, dass keine Platzreservierungen vorgenommen werden und keine Voranmeldung notwendig ist.

Für Verkäufer gelten die Aufbauzeiten von 6 bis 16 Uhr am Samstag und von 8 bis 10 Uhr am Sonntag. Um den Einlass am Sonntag zu entspannen, dürfen Verkäufer, die bereits am Samstag anwesend waren und einen gültigen Durchfahrtsschein besitzen, am Sonntag bereits um 7 Uhr auf den Platz fahren.

Die Öffnungszeiten für Besucher sind am Samstag von 6 bis 21 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr. Unter www.bayreuther-flohmarkt.de findet man zusätzliche Informationen sowie den Download der Teilnahmebedingungen. Für Fragen stehen Marc Ermer (E-Mail marc.ermer@bayreuth-tourismus.de, Telefon 0921/885-737) und André Reich (andre.reich@bayreuth-tourismus.de, 0921/885-743) zur Verfügung. red