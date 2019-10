Herbstfest und Kasperle-Theater

Der Pfarrgemeinderat Oberthulba veranstaltet am Sonntag, 3. November, ein Herbstfest. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Pfarrkirche, Mittagessen wird ab 11.30 Uhr im Pfarrsaal (nach Anmeldung) gereicht. Anschließend wird ein Kasperle-Theater im KLJB-Gruppenraum aufgeführt. Die Präsentation "Unser Kirchenjahr in Bildern" wird ab 13.30 Uhr gezeigt. Informationen von Pfarrer Blaise über ein Schulprojekt in Nigeria sowie Kaffee und Kuchen schließen das Programm zum Herbstfest ab. sek