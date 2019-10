Das Herbstfest der Soldatenkameradschaft 1874 mit dem 18. Königsschießen und dem traditionellen Herbstessen findet am Samstag, 2.November, im Michelauer Schießsportzentrum statt. Eingeladen sind hierzu alle Mitglieder mit Anhang. Großzügigerweise stellt die Michelauer Schützengesellschaft wieder ihre Schießanlage nebst Schießleitern zur Verfügung. Für alle Teilnehmer, die sich von 16.30 bis 18.30 Uhr am Schießen beteiligen, gibt es wieder schöne Sachpreise zu gewinnen. Nach dem Schießen schließt sich um 19 Uhr ein gemeinsames Festessen an. Um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 09571/83311 wird zwecks Essensbestellung gebeten. Gegen 20 Uhr ist die Siegerehrung vorgesehen, wobei der 18. Vereinsschützenkönig und seine beiden Ritter gekürt werden. Anschließend ist ein gemütliches Beisammensein. red