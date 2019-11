Herbstfest der Don-Bosco-Musikanten

Traditionell veranstalten die Don-Bosco-Musikanten aus Bamberg im November ihr Herbstfest der Blasmusik in der Abtenberghalle in Rattelsdorf. In diesem Jahr findet der Konzertabend am Samstag, 16. November, um 19 Uhr statt. Um einen abwechslungsreichen Abend zu garantieren, laden sich die Musiker jedes Jahr eine Gastkapelle ein. Diesmal konnte mit den "Stallberg-Musikanten" aus Österreich wieder eine Topformation gewonnen werden. Die Stallberg-Musikanten stammen aus dem Weinviertel nahe Wien und sind seit 25 Jahren in der Blasmusikszene unterwegs.

Weitere Infos gibt es unter

www.donboscomusikanten.de. red