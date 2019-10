Herbstfest beim MV Frankenwald

Die Frankenwaldmusikanten aus Windheim laden am kommenden Samstag, 26. Oktober, zu ihrem Herbstfest in die Arena des TSV Windheim ein. Am Sonntag feiert der Verein dann auch gleich sein 110-jähriges Bestehen.

Zum dritten Herbstfest des Musikvereins Frankenwald konnten dieses Jahr die Aurachtaler Blasmusikanten aus Walsdorf bei Bamberg als Gastkapelle gewonnen werden. Freundschaftliche Verbindungen zu diesem Blasorchester sind im letzten Jahr geknüpft worden, als die Frankenwaldmusikanten in Walsdorf bei einem Konzert mitwirkten. Die Kapelle wird ab 19.30 Uhr etwas mehr als zwei Stunden einen Auszug aus ihrem Repertoire darbieten, danach spielen die Frankenwaldmusikanten auf zum Tanz.

Der Eintritt für diese Veranstaltung ist frei, Spenden für die Nachwuchsförderung werden von den Musikern gern angenommen.

Beginn mit Gottesdienst

Am Sonntag, 27. Oktober, feiert der Musikverein Frankenwald Windheim sein 110-jähriges Bestehen. Ein Festgottesdienst beginnt um 8.30 Uhr in der TSV-Arena und wird die Feierlichkeiten zu diesem wichtigen Anlass eröffnen.

Dazu treffen sich die teilnehmenden Vereine zur Kirchenparade um 8.15 Uhr am Parkplatz vor dem Gebäude.

Beim anschießenden musikalischen Frühschoppen werden verdiente Mitglieder des Musikvereins geehrt.