Herbstfest beim Bürgerbadverein

Der Verein Bürgerbad veranstaltet am Sonntag, 16. September, das 3. Herbstfest am Stenayer Platz. Ab 16 Uhr spielen die "GrabfeldBieraten", davor tritt die Akkordeongruppe der Musikschule auf. Es gibt "Zwiewel-Blootz und Federweißer", so die Veranstalter. Kuchenspenden können ab 12 Uhr abgegeben werden. sek