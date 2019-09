Herbstfest am Stephansberg

Der Stephansberg will seine Schönheiten zeigen. Zum dritten Mal in Folge feiert der dortige Bürgerverein (BV) im neu geschaffenen Stephanshof neben der Stephanskirche ein Herbstfest. Eingeladen sind laut BV alle, die den malerischen Weg auf den unteren Stephansberg antreten. Das Fest findet am morgigen Samstag statt. Es beginnt um 12 und endet um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Neben Essen und Getränken sowie einem Flohmarkt wird es von 14 bis 16 Uhr zusätzlich Kaffee und Kuchen geben. Um 14 Uhr tritt die Sambagruppe der Lebenshilfe auf und um 16 Uhr der "Zauberer Didino". Ein Alleinunterhalter sorgt für Unterhaltung. Vertreter von VdK Berg, Malteser und Jugendfeuerwehr sind mit einem Stand vertreten. red