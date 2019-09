Die WBV Kronach-Rothenkirchen lädt alle interessierten Waldbesitzer am Freitag, 27. September, zur eintägigen Herbstfahrt nach Unterfranken ein. Ziel der Fahrt ist der Universitätsforstbetrieb Sailershausen in Unterfranken. Das Besondere an diesem Betrieb ist der sehr hohe Laubholzanteil mit vielen verschiedenen Edellaubhölzern. Interessierte werden gebeten, sich zügig bei der WBV unter der Telefonnummer 09268/ 9130940 anzumelden. red