Herbstbeginn beim Diakonischen Werk

Ab Montag, 9. September, startet die Seniorenbegegnungsstätte des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim in den Herbst. Dann beginnen in den Räumen am Heinrichsdamm 46 und im Haus Schwanhäuser, Friedrich-Ebert-Straße 5, wieder die Kurse und Gruppen. Das Angebot reicht von Gymnastik, Englisch, Töpfern, Kegeln bis hin zur Singgruppe und Seniorenband. Zudem führt ein Ausflug zum Barockschloss Oberschwappach und es werden diverse Besichtigungen und ein Mitsingkonzert angeboten. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen der Seniorenbegegnungsstätte erteilt Sigrid Kaußler-Spaeter, die Leiterin der Einrichtung, unter der Telefonnummer 0951/8680-140 oder per E-Mail: s.kaussler-spaeter@dwbf.de. red