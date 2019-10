Im Atelier Tamahara und der Artschmiede wird an diesem Wochenende, 19./ 20. Oktober, die Herbstausstellung präsentiert. Zu sehen gibt es über 200 Gemälde, Skulpturen und Materialassemblagen von Tamahara sowie eine riesige Auswahl an Keramik von Heike Guillery. Die Ausstellung in Mostviel ist an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. red