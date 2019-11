Herbstaufschwung setzt sich fort

Der Herbstaufschwung am Arbeitsmarkt hat sich in diesem Jahr auch im November im Agenturbezirk Bamberg-Coburg fortgesetzt. Im Vergleich zum Oktober fiel der Rückgang der Arbeitslosigkeit jedoch jahreszeitlich bedingt um die Hälfte geringer aus, berichtet die Agentur für Arbeit in ihrer Monatsstatistik. Die Zahl der Arbeitslosen reduzierte sich um 239 Personen (-2,4 Prozent) auf 9607. Sie liegt somit wieder deutlich unter der 10 000er Marke. Zum Vergleich - im letzten Jahr sank sie im November wegen des frühen Einsetzens der ersten Frostnächte und Schneeflocken lediglich um 32 Personen. Seit dem letzten Jahr hat die Arbeitslosigkeit um 2,4 Prozent (+223 Personen) leicht zugenommen. Die Arbeitslosenquote sank seit Oktober um 0,1 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent und liegt auf dem Vorjahresniveau. Die Drei-Prozent-Hürde, ab der Vollbeschäftigung gilt, unterschreitet sie deutlich.

Der Arbeitsmarkt der Agentur Bamberg-Coburg umfasst die Gebietskörperschaften Stadt und Landkreis Bamberg, Stadt und Landkreis Coburg sowie die Landkreise Forchheim, Kronach und Lichtenfels. Der Herbst zeigte sich im November überwiegend von seiner ruhigen Seite. Plusgrade ließen nahezu in allen Regionen des Bezirks der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg die Beschäftigung erneut ansteigen. Wie jeden Monat reagieren die einzelnen lokalen Arbeitsmärkte unterschiedlich.

Die Stadt Bamberg verzeichnete den größten Rückgang der Arbeitslosigkeit (-6,0 Prozent), gefolgt von Landkreisen Bamberg (-2,8 Prozent), Coburg (-2,4 Prozent), Kronach (-2,1 Prozent), Forchheim (-1,6 Prozent) und der Stadt Coburg (-1,4 Prozent). Lediglich im Landkreis Lichtenfels stagnierte die Arbeitslosigkeit (+0,2 Prozent bzw. drei Personen).

In Bamberg verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen in den vergangenen vier Wochen um 96 Personen (-6,0 Prozent). Ende des Monats waren 1510 Frauen und Männer arbeitslos regis-triert, fünf (+0,3 Prozent) mehr als in 2018. Die Arbeitslosenquote verringerte sich binnen Monatsfrist um 0,2 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 3,7 Prozent. Aufgrund des Bevölkerungsanstiegs von potenziellen Arbeitskräften in der Stadt Bamberg (+998) ist die Arbeitslosenquote im Vorjahresvergleich gesunken, obwohl die Arbeitslosenzahl sich leicht erhöhte. Im November meldeten die Betriebe aus der Stadt Bamberg 347 sozialversicherungspflichtige Stellen, 7,7 Prozent (-29) weniger als im letzten Jahr. Im Bestand betreut der Arbeitgeberservice derzeit 1378 Beschäftigungsangebote, 194 (-12,3 Prozent) weniger als im Vorjahr.

Auch im Bamberger Land sorgte der Herbstaufschwung im November für einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenzahl sank um 47 (-2,8 Prozent) auf 1616 Menschen. Sie liegt um 52 Personen (-3,1 Prozent) unter dem Vorjahresniveau. Die Arbeitslosenquote reduzierte sich im letzten Monat um 0,1 Prozentpunkte auf 1,8 Prozent (Vorjahr 1,9 Prozent). Das ist Vollbeschäftigung und die niedrigste Quote im Agenturbezirk. Aus dem Bamberger Land wurden im November 213 sozialversicherungspflichtige Stellenangebote dem Arbeitgeberservice gemeldet, 10,5 Prozent (-25) weniger als vor zwölf Monaten. Im Stellenpool befinden sich 1386 Beschäftigungsangebote, 157 oder 10,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. red