Martina Beck und Lydia Fuchs laden am Dienstag, 15. Oktober, zu "Früchte im Herbst" in den herzoglichen Ostpavillon im Hofgarten ein. Beginn ist mit einer kleinen Einstimmung zum Entspannen um 16.30 Uhr mit Mus aus Heckenfrüchten und Herbsttee. Info und Anmeldungen an Martina Beck unter Telefon 0178/1707828 oder per Mail: Martina.Beck@gmx.net. red