Herbert Panzer zum neuen "Wanderkönig" gekürt

Die Vorsitzende der Ortsgruppe des Frankenwaldvereins (FWV), Jessica Deuerling-Feil, blickte bei der Hauptversammlung auf zahlreiche Aktivitäten im vergangenen Jahr zurück. Besonders das Bergfest sei ein voller Erfolg gewesen.

Die Mitgliederzahl bezifferte sie nach zwei Eintritten, fünf Austritten und zehn Sterbefällen mit 202 zum 31. Dezember 2018. Die vielen Sterbefälle zeigten, dass der demografische Wandel auch den Frankenwaldverein eingeholt habe: "Wir müssen in Zukunft versuchen, mehr junge Leute zu begeistern." Die Mitgliederwerbung solle deshalb heuer mehr im Fokus stehen. Sie hoffe, mit verbilligten Jahresbeiträgen für Familien (25 Euro) und Alleinerziehende (18 Euro) mehr Menschen für den Frankenwaldverein zu begeistern.

Jessica Deuerling-Feil rief auch dazu auf, sich Gedanken zu machen, wie die Ämter bei den Neuwahlen im nächsten Jahr besetzt werden könnten. Frei würden die Posten des Zweiten Vorsitzenden, des Kassiers sowie des Hütten- und des Wegewarts.

Zweiter Vorsitzender Walter Deuerling teilte mit, dass im vergangenen Jahr die Beteiligung an den Wanderungen sehr gering gewesen sei. Bei nur vier Wanderungen seien insgesamt nur 20 verschiedene Personen dabei gewesen. Als "Wanderkönig" gab er Herbert Panzer bekannt, der die meisten Kilometer zurückgelegt hatte.

Hüttenwart Wilfried Deuerling berichtete, dass man einige Bäume nahe der Wanderhütte wegen Käferbefalls habe fällen müssen. Die Hütte sei an elf Tagen genutzt worden.

Wegewart Peter Wahlich sagte, die Wanderwege seien wieder zertifiziert und ohne Mängel abgenommen worden. Das Wegenetz betrage für den FWV Steinwiesen 75 Kilometer, die er dreimal im Jahr komplett abgehe und mit Schildern und Ausschneiden instand halte. Wahlich steht nun seit über 50 Jahren im Dienste des FWV und hat seit 1957 mehr Wege markiert, als er zählen kann. Er tritt nächstes Jahr ab.

Bereits am Ostermontag, 22. April, findet der Osterhüttentag mit Osternestsuche und vielen Spielen für die Kinder statt. Walter Deuerling verwies auf einen Arbeitseinsatz am Freitag, 12. April, ab 15 Uhr am Rollenberg. Treffpunkt sei das Anwesen Deuerling, Am Rollenberg 1.

Bürgermeister Gerhard Wunder meinte, das Wandern habe im Oberen Rodachtal das meiste Potenzial. Deshalb würden auch die Walderlebnistage sehr gut angenommen. "Wir brauchen aber noch gute Wanderführer für diese Aktionen." sd