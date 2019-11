Herbert Mayer führt jetzt die Tafel

Ulrike Kuhn, die geschäftsführende Vorsitzende der Tafel Burgkunstadt, nutzte die Mitgliederversammlung, um allen ehrenamtlichen Helfern zu danken. Fast 60 Frauen und Männer sorgten Woche für Woche dafür, dass die Bedürftigen aus der Region gegen einen geringen Betrag Lebensmittel bei der Tafel bekommen.

Kuhn berichtete, dass derzeit 95 Kundenausweise für 148 Erwachsene und 100 Kinder ausgegeben sind, darunter sind 34 Single-Haushalte und 16 Alleinerziehende. Insgesamt betrage der Anteil der Ausweise für Flüchtlinge gut 50 Prozent. Die Tendenz sei im Moment wieder steigend, es werde ein starker Zuwachs aus russischsprachigen Ländern verzeichnet. Sehr erfreulich ist es Kuhn zufolge, dass aus den Reihen der Flüchtlinge ein junger Mann als Helfer wertvolle Dienste leistet, und das nicht nur beim Vorsortieren, sondern auch als Dolmetscher, denn er spricht fünf arabische Sprachen und auch sehr gut Deutsch.

Die Ehrenamtlichen sind mittlerweile außer am Freitag und Sonntag jeden Tag auf Tour, um Lebensmittel von den Spenderfirmen einzufahren. Dank der Unterstützung der ortsansässigen Banken, Stiftungen und vieler Einzelspender steht der Verein wirtschaftlich auf gesunden Füßen, so Kuhn. Dankenswerterweise habe die Tafel im vergangenen Jahr auch wieder viele Sachspenden erhalten. Kuhn dankte in diesem Zusammenhang insbesondere der Hegler-Nothilfe-Stiftung, der Karin-Schöpf-Stiftung, der Koinor-Müller-Stiftung, dem Lions-Club, dem Lazarus Corps und der Soldatenkameradschaft Lettenreuth. Die Mitarbeiter von Baur-BFS und die Firma Nici übergaben eine Sonderspende, die Firma Reuther NetConsulting erfreute die Tafelkinder mit einer Osterspende, und die Firma Coprint spendete Druckerzeugnisse. Der CSU-Ortsverband brachte Grundnahrungsmittel, und Bürgermeisterin Frieß spendierte Freibadkarten für die Tafelkunden. Die Bürgermeister der Kommunen, aus denen die Tafelkunden kommen, zeigten sich mit einer Geldspende solidarisch. Dank eines Spendenaufrufs vor Erntedank in der Pfarreigemeinde Marktzeuln kamen im Oktober Sachspenden von dort, und auch viele Privatpersonen brachten Spenden bei der Tafel vorbei.

Die Spendenaufrufe von Rewe-Kolbe Altenkunstadt und Edeka-Werner Burgkunstadt wurden von deren Kunden wohlwollend aufgenommen, und die gespendeten Einkaufstüten mit Grundnahrungsmitteln waren in der Ausgabestelle hochwillkommen. Der Stand der Ehrenamtlichen beim Burgkunstadter Weihnachtsmarkt erfreute sich wieder großer Beliebtheit, konnte Kuhn zufrieden feststellen.

Weil der Gesetzgeber einen hohen Anspruch an die Aus- und Fortbildung richtet, werden die Ehrenamtlichen hinsichtlich des Infektionsschutzes regelmäßig fortgebildet, und die Zweite Vorsitzende nahm an einem Sicherheitslehrgang teil. Bei der Lebensmittelkontrolle durch das Staatliche Gesundheitsamt wurde der Tafel Burgkunstadt attestiert, dass alle vorgeschriebenen Maßnahmen eingehalten werden, um gesundheitlich unbedenkliche und genießbare Lebensmittel auszugeben.

"Wir können uns auf unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter verlassen und sind ein eingespieltes Team, nur so konnten wir die schwierige Zeit seit dem Rücktritt der ehemaligen Vorsitzenden gemeinsam meistern. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir heute bei der anstehenden Neuwahl alle vakanten Posten wieder besetzen können", schloss Kuhn ihren Jahresbericht.

Bei den Neuwahlen waren die Posten des Ersten und Zweiten Vorsitzenden sowie des Vereinskassiers neu zu besetzen. Der Posten des Ersten Vorsitzenden war seit Anfang 2018 vakant, die Zweite Vorsitzende Ulrike Kuhn kandidierte aus privaten Gründen nicht mehr für das Amt, ebenso Kassiererin Angelika Volk.

Einstimmig wurden gewählt: Erster Vorsitzender Herbert Mayer, Zweite Vorsitzende Helga Mayer, Kassiererin Edith Hahn, Schriftführerin Ingrid Kohles, Beisitzer sind Ulrike Kuhn (neu), Rita Kordylla, Konrad Krauß, Ursula Wagner und Konrad Zapf, Kassenprüfer Karlheinz Kohles und Rainer Schamel. koh