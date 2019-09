Herber Rückschlag für den TTC

Es war nicht der Tag des TTC Wohlbach im ersten Heimspiel der Saison. Während der Woche musste sich Grozdan Grozdanov verletzungsbedingt abmelden. Für ihn stand Patrick Forkel in der Mannschaft. Dann endete das Pokern um die Doppelaufstellungen im Nachhinein gesehen für Wohlbach auch noch ungünstig.

3. Bundesliga Männer Süd

TTC Wohlach - TTC Wöschbach 0:6

Beide Mannschaften stellten ihr stärkstes Doppel auf Zwei. All das führte dazu, dass Wohlbach nicht das Selbstvertrauen ausstrahlte, wie zuletzt in München. Dabei wollte das Team an diese Leistung anzuknüpfen.

Die TTC-Herren schafften es auch nicht, über den Kampf ins Spiel zu finden. Alle vier Fünfsatzspiele gingen verloren. Dabei hatte die Mannschaft durchaus Chancen, dem Spiel einen anderen Verlauf zu geben.

Yevgenij Christ und Patrick Forkel führten gleich im ersten Satz gegen Dias Almeida/Hrnic. Doch im letzten Moment mussten sie den Satz noch mit 10:12 abgeben. Der zweite gewannen sie, aber im dritten und vierten war ihr Spiel wie abgerissen. Michal Benes und Richard Vyborny mussten Jan Zibrat und Javier Benito immer hinterherlaufen. Richard Vyborny hatte Probleme mit den nicht ganz sauberen Aufschlägen von Zibrat. Immer wenn er annehmen musste hatte das Wohlbacher Doppel das Nachsehen.

Das war im ersten, dritten und am Anfang im fünften Satz der Fall. Im Entscheidungssatz lagen Benes/Vyborny schon 6:10 zurück, wehrten sechs Spielbälle ab und verloren mit 13:15. Das gleiche erlebte Michal Bens gegen Javier Benito. In einem extrem schnellen und hochklassigen Spiel glich er immer wieder aus, hatte im fünften bei 11:10 Spielball und verlor unglücklich mit 11:13. Das war bereits die zweite gute Chance, einen Punkt zu machen.

Irgendwie war es wie verhext. Es sollte nicht sein. Richard Vyborny sah gegen Jan Zibrat in den ersten beiden Sätzen kein Land. Erst im dritten Satz lief es besser für ihn.

Die Nerven völlig verloren

Im vierten Satz verlor er dann die Nerven wegen den Aufschlägen seines Gegners. Er reklamierte, dass Zibrat den Ball gegen den Schläger warf und damit nicht zu erkennen war, mit welchem Drall der Aufschlag kommt. Letztendlich brachte er sich damit selbst aus dem Spiel und damit stand es 4:0 für die Gäste.

Auch in den beiden nächsten Spielen konnte das drohende Debakel nicht mehr abgewendet werden, obwohl alle Möglichkeiten gegeben waren. Yevgenij Christ spielte gegen den vermeintlich schwächsten Wöschbacher, Kenan Hrnic, total verkrampft. Er glich noch zum 2:2 aus, verlor aber den fünften Satz mit mit 7:11.

Noch verrückter war es im Spiel von Patrick Forkel gegen Dias Almeida. Forkel glich zum 1:1 Satzgleichstand aus, führt im dritten Satz mit 8:2 und machte keinen Punkt mehr (8:11). Den vierten konnte er wieder gewinnen und führt im fünften mit 9:5. Doch auch in diesem Satz machte er dann keinen Punkt mehr und verlor 9:11.Somit verlor Wohlbach ein Heimspiel mit 0:6, das unter normalen Umständen nicht verloren werden muss. hb