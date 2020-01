Herausragende Dominanz der "Adler"-Jungs

Bei den nordostbayerischen Verbandsmeisterschaften der Jungen, Altersklasse 15, ging beim Final-Four die Mannschaft des FC Adler Weidhausen als souveräner Sieger durchs Ziel.

Somit hat das Quartett mit David Fischer, Tom Hoger, Noah Leffer und Veit Schaller die Fahrkarte zur Teilnahme an der bayerischen Meisterschaft am 15. März beim SC Sinzing (Landkreis Regensburg) gelöst. Die Gegner sind dort der FC Bayern München (Südwest), TSV Erding (Südost) und TSV Bad Königshofen (Nordwest). Beim Wettbewerb in Rugendorf trumpfte der TSV-Nachwuchs nicht nur auf, sondern es stellte sich heraus, dass er für die Vertreter von Oberfranken Ost, Mittelfranken Nord und Oberpfalz Nord mindestens eine Nummer zu groß war. So standen nicht nur jeweils Kantersiege gegen den TTC Rugendorf, TSV Lauf und ASV Burglengenfeld zu Buche, sondern auch nur zwei völlig unbedeutende Satzverluste gegen den TSV Lauf. Somit lautete das Satzverhältnis nach den drei Begegnungen 90:2! Auch die einzelnen Satzresultate hatten es in sich. So kam zum Beispiel gegen David Fischer in den Einzeln keiner der sechs Kontrahenten näher als auf 11:5 heran.

Die einzelnen Satzergebnisse ergaben aufaddiert folgende Verhältnisse: Fischer 198:58, Hoger 200:101, Leffer 200:104, Schaller 208:105. Betreut wurde das Adler-Quartett von André Fischer.

Endstand: 1. FC Adler Weidhausen 30:0 Spiele/6:0 Punkte, 2. TSV Lauf 12:18/3:3, 3. ASV Burglengenfeld 10:20/2:4, 4. TTC Rugendorf 8:22/1:5.