Herausforderung gemeistert

Zur Jahresversammlung des Schäferhundevereins trafen sich die Mitglieder im Vereinsheim am Ochsenanger. Vorsitzender Rudi Waid hob in seinem Rückblick hervor, dass man in den einzelnen Abteilungen gut und effektiv gearbeitet habe und so auch Herausforderungen wie die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft in der Sparte "Obedience" gut bewältigt habe. So habe dieses Ereignis bundesweit positive Resonanz gefunden. Besonders die Kooperation mit der Fußball-Abteilung des TSV, die bereit war, den Bolzplatz mit gepflegtem Rasen und viel Platz zur Verfügung zu stellen, hat Waid zufolge dazu beigetragen, dass alles im - einer Meisterschaft - würdigen Rahmen über die Bühne ging.

Übungs- und Zuchtwart Udo Schnarr teilte die einzelnen Ergebnisse im Leistungsbereich bei den jeweiligen Prüfungen und Wettkämpfen mit und gab die jeweiligen Sieger bekannt. Die Sportbeauftragte Jennifer Reuß trug die Ergebnisse in der Sparte "Obedience" vor, darunter die drei Teilnehmerinnen an der Deutschen Meisterschaft in Bad Staffelstein mit Jennifer Reuß, die den Titel der Bundessiegerin in der Sparte "Obedience" Klasse 3 errang, sowie Margot Sühler und Anita Manda, die jeweils den vierten Platz in der Klasse 1 und 2 belegten. Zu den Ehrungen: Jahresmeister 2018 wurden im Leistungsbereich Guido Aurich mit "Nathan von der Donnerbrücke" IPO 1 mit 294 Punkten. Auf den zweiten Platz kam Edgar Baumann mit seinem "Jux" IPO 1 mit 286 Punkten und den dritten Platz belegte Sabin Scherer mit "Zenit vom alten Grieshof" mit ebenfalls 286 Punkten.

Der beste Fährtenhund 2018 war Guido Aurich mit "Arie von der Eichendorfschule" in der Stufe FH 2 und 96 Punkten, Platz zwei belegte Udo Schnarr ebenfalls mit "Arie von der Eichendorfschule" in der Stufe FH 1 und 93 Punkten.

Im "Obedience"-Bereich ging der erste Platz an Eva Scherer mit "Buihu von der Eichendorfschule" (Klasse 2) und 315 Punkten; er folgten Sabine Scherer mit ihrem "Zenit vom alten Grießhof" (Klasse 2) mit 308,5 Punkten und Jennifer Reuß mit "Ravonne von Pritoria" (Klasse 3) mit 283 Punkten. Guido Aurich erhielt das große Hundeführer-Sportabzeichen des Hauptvereins mit Urkunde und Nadel und war auch der Gewinner des vereinsinternen Max-Kräher-Wanderpreises. red