Herausforderung für die Demokratie

Die Feindschaft gegenüber Juden kennt auch heute viele Formen. Selten offen, häufig getarnt, tritt sie auf, wenn etwa der Holocaust geleugnet wird. Dem wird sich eine Demokratie stellen müssen, heißt es in einer Mitteilung. Auf Einladung der AG Lebendige Erinnerungskultur wird Robert Sigel, Mitarbeiter des Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben, in seinem Vortrag "Antisemitismus" auf die Herausforderungen für die Bürgergesellschaft eingehen. Die Veranstaltung findet am Montag, 26. November, um 19 Uhr im Haus Contakt statt. Vera Olmer und Sepp Kuffer, Bamberg, werden den Abend musikalisch gestalten. Der Eintritt ist frei. red