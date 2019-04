Herabfallender Stein demoliert Fahrzeuge

Einen größeren Stein verlor am Mittwochvormittag in Fahrtrichtung Würzburg auf der A 70 ein 60-jähriger Lkw-Fahrer von der Ladefläche seines Fahrzeugs. Drei unmittelbar dahinter fahrende Autofahrer konnten nicht mehr ausweichen und überrollten das plötzlich auftauchende Hindernis. Der BMW einer 35-Jährigen wurde dabei im Bereich von Frontschürze und Unterboden erheblich beschädigt. Die Fahrer zweier Audi demolierten sich jeweils einen Reifen. Der Gesamtsachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird von der Polizei auf rund 9000 Euro geschätzt.