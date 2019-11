Herabfallende Ladung beschädigt Fahrzeuge

Zwei Autofahrer hatten keine Möglichkeit mehr auszuweichen, als ein Lkw seine Ladung verlor. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Coburg berichtet, verteilte ein 49-jähriger Lasterfahrer aus dem Landkreis Lichtenfels auf mehreren Kilometern der Staatsstraße 2204 und auf der Autobahn A 73 bis zur Autobahnabfahrt Ebensfeld seine Ladung, die aus Steinen bestand. Scheinbar ohne dies zu bemerken, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort. Bei den Unfällen kam es zu Front- und Reifenschäden an den Autos. Die Höhe der Schäden an den beteiligten Pkws steht noch nicht fest. Die Fahrbahn musste anschließend gereinigt werden. Glücklicherweise blieben die Fahrzeugführer unverletzt und die Fahrzeuge fahrbereit, so dass diese nicht abgeschleppt werden mussten. In diesem Zusammenhang sucht die Verkehrspolizeiinspektion Coburg, Telefonnummer 09561/645-211, nach weiteren Geschädigten. pol