Henry-Dunant-Medaille für Günter Meyer

Unentgeltlich, ehrenamtlich und freiwillig leisteten die 38 Mitglieder der BRK-Bereitschaft Meeder 6125 Dienststunden im vergangenen Jahr. Was in diesen Stunden getan wurde, listete Bereitschaftsleiterin Yvonne Bräutigam bei der Hauptversammlung detailliert und chronologisch auf. Dazu gehörten Sanitätsdienste, zum Beispiel beim Zeltfasching der Landjugend Meeder, beim "Meedertag", beim Reitturnier Meeder und bei der Italienischen Nacht in Neida. Vier Blutspende-Termine in der Anna-B.-Eckstein-Schule und drei Altkleider-Sammlungen im gesamten Gemeindegebiet kamen hinzu. Beim Sambafest in Coburg übernimmt die Bereitschaft schon seit Jahren den Teeausschank an der Ecke Judengasse. Der Glückshafen stand beim Dorffest in Neida und bei den Kirchweihen in Großwalbur, Beuerfeld, Neida, Meeder, Ahlstadt und Ottowind. Der Loseverkauf dient für die Mittelbeschaffung, die für die Ausstattung der Bereitschafts-Mitglieder und der Fahrzeuge benötigt werden. Bräutigam berichtete weiter: Im vergangenen Jahr wurde das sogenannte "Dampferhaus" ausgebaut und mit neuen Toren versehen. Das Fachwerk an der Stirnseite wurde erneuert und ausgebessert. Die Fahrzeuge sind darin nun zentral untergebracht. Gegenwärtig wird noch die Elektrik erneuert und umgebaut. "Einige Tausend Euro und viele Stunden in Eigenleistung wurden in das Gebäude investiert, das nun am Ortseingang von Wiesenfeld kommend ein sauberes und schmuckes Bild abgibt", sagte Bräutigam. Zu einem Dachstuhlbrand in Coburg wurde die SEG Betreuung Stadt (Meeder und Bad Rodach) alarmiert. Sie übernahm in der Feuerwache Coburg die Patientenaufnahme durch den leitenden Notarzt.

Im Rahmen der Hauptversammlung gab es eine besondere Ehrung: BRK-Kreisbereitschaftsleiter Claus Weigand ehrte Günter Meyer mit den Worten: "Mach weiter so, Günter." Er zeichnete ihn mit der Henry-Dunant-Medaille, die nach dem Gründer des Roten Kreuzes benannt ist, aus. Mit dieser Medaille werden Mitglieder geehrt, die sich in ganz besonderer Weise um das Rote Kreuz verdient gemacht haben. Günter Meyer ist seit 1957 ehrenamtlich aktiv. Seit sechs Jahrzehnten ist er im Kreisverband Coburg tätig und hat sich hier ganz besondere Verdienste im Bereich der Blutspenden erworben. Wie es in der Laudatio hieß, habe Meyer mit seinen Ideen und Initiativen den Mitmenschen der Region einen großen Dienst erwiesen. Nicht nur für die Bürger und Mitglieder in seinem Heimatort, sondern für den gesamten Kreisverband Coburg und darüber hinaus leiste er Großartiges. Dies könne man gar nicht in Worte fassen, war die Aussage von Claus Weigand. Karin Günther