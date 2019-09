"Henkersmahlzeit" wartet

Die Naturfreunde Görauer Anger unternehmen am heutigen Samstag einen besonderen Ausflug, der in die Bierstadt führen wird. Dabei wird der "Henker" höchstpersönlich die Gartenfreunde durch die Gassen der Altstadt geleiten. Im Anschluss daran geht es zur obligatorischen "Henkersmahlzeit" in der Stadtschänke. Die gemeinsame Abfahrt (es werden Fahrgemeinschaften gebildet) erfolgt um 16.45 Uhr auf dem Dorfplatz von Görau. Treffpunkt in Kulmbach ist um 17.15 Uhr am Luitpoldbrunnen, wobei der Vorstand darauf hinweist, dass diese Veranstaltung bereits ausgebucht ist. dr