Hemhofener Musikerinnen zeigen Talent

Die Musikschule Hemhofen hat erstmals am "Concertino"-Wettbewerb des Bayerischen Blasmusikverbandes teilgenommen. Fünf Schülerinnen aus dem Fach Klarinette und Querflöte zeigten besonderes musikalisches Engagement und wurden damit belohnt.

Teilnehmen konnten die Schülerinnen in der Solo- oder Duowertung. Bereits im Dezember galt es für die engagierten Schülerinnen, sich in Bamberg gegen die besten Schüler aus Oberfranken zu beweisen. Die Klarinettistin Aurelia Weber sowie die vier Flötistinnen aus der Musikschule Hemhofen konnten die Jury von sich überzeugen. Die Solistin Mara Franz wurde in ihrer Altersgruppe sogar Bezirkssiegerin und wurde direkt in die zweite Runde geleitet. Auch das Querflötenduo mit Julika Schneider und Luana Götz spielte souverän und zog ebenfalls als Bezirkssieger in die nächste Runde.

Zusammen mit Marie Ebert hieß es nun weiter üben, denn in der zweiten Runde mussten sich die Schülerinnen wiederum einer hochkarätigen Jury stellen und ihr Können im Verband Nordbayern unter Beweis stellen. Mit viel Fleiß und Engagement reisten die vier Musikschülerinnen zusammen mit ihrem Korrepetitor Rupert Walter, ihrer Lehrerin Sarah Szarek und einem großen Fanclub an Eltern und Großeltern nach Bad Königshofen, um dort ihre einstudierten Werke zum Besten zu geben.

Einzug ins Landesfinale

Mit einer sehr guten Leistung wurden die Schülerinnen bei der anschließenden Siegerehrung würdig gefeiert. Mara Franz erreichte mit ihren 93 Punkten sogar den Einzug in das Finale auf Landesebene in Marktoberdorf und sorgte damit für große Begeisterung bei allen Beteiligten und insbesondere bei ihrer Lehrerin. "Wir sind sehr stolz auf unsere Nachwuchsmusiker, die sich und die Musikschule bayernweit würdig vertreten haben", so Sarah Szarek, die auch seit Oktober neue Musikschulleiterin in Hemhofen ist.

Am 24. März werden die Preisträger des "Concertino"-Wettbewerbs sowie das Jugendblasorchester und viele weitere Schüler der Musikschule Hemhofen bei einem Gemeinschaftskonzert mit dem Percussion-Ensemble der Hochschule für Musik Nürnberg unter der Leitung von Professor Radek Szarek zu hören sein. Das Konzert findet um 16 Uhr in der Heilandskirche Hemhofen statt. red