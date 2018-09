Hemhofen plant anonymes Grabfeld

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss der Gemeinde Hemhofen kommt am morgigen Dienstag, 18. September, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zur nächsten Sitzung zusammen. Themen sind unter anderem die Vorstellung der Planunterlagen für die Errichtung eines anonymen Grabfeldes auf dem Friedhof Hemhofen, der Schwerverkehr im Bereich der Finkenstraße sowie die Vorfahrtsproblematik an dieser Einmündung am verkehrsberuhigten Bereich im Kaulberg. Zu Beginn der Sitzung besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Bürgerfragestunde zu allgemein interessierenden Themen zu äußern oder Fragen zu stellen. red