Hemhofen muss nachzahlen

Vorweihnachtlich ruhig verlief die Sitzung des Gemeinderats Hemhofen. Einzig der erforderliche Ausgleich eines alten Fehlbetrags in der Kalkulation des Wasserzweckverbands Hemhofen/Röttenbach sorgte kurzzeitig für Diskussionsstoff.

Der Geschäftsführer des Verbands, Christian Muß, erläuterte, dass bei der Überprüfung des Landratsamts dieser Fehlbetrag von etwa 25 600 Euro aus dem Jahr 2003 festgestellt worden war. Anteilig nach Wasserverbrauch müsste die Gemeinde etwa 13 000 davon begleichen.

Gemeinderat Thomas Koch (FW) kritisierte, dass diese unklare Forderung schon so weit zurückliege und wollte wissen ob es Möglichkeiten gibt, diese Zahlung abzulehnen. Muß verwies in diesem Fall auf das Landratsamt, welches leider bei der Rechnungsprüfung viele Jahre nicht hinterhergekommen sei, betonte aber, dass es zukünftig wohl keine so "späten Überraschungen" für die Gemeinde mehr geben werde.

Bürgermeister Ludwig Nagel verwies auf die Satzung des Wasserzweckverbandes und dass der Gemeinde hier nichts anderes als eine Tilgung übrig bleibt. Außerdem habe die Gemeinde schon entsprechende Beträge im aktuellen Haushalt eingeplant. Damit gab sich dann auch Koch zufrieden. Weiterhin informierte Nagel, dass die Arbeiten zur Sanierung der Aussegnungshalle am Friedhof Hemhofen im kommenden Jahr fortgeführt werden. Die am Gebäude festgestellten Risse konnten mittlerweile saniert werden. Das Ausmaß dieser Arbeiten bedinge aber nun, dass eine punktuelle Ausbesserung der Verputzung nicht mehr möglich ist und diese stattdessen komplett neu ausgeführt werden soll. Ein entsprechender Auftrag, für den circa 20 000 Euro veranschlagt werden, soll im Frühjahr 2020 vergeben werden. Einstimmig vergeben wurde der Auftrag zum Kauf eines Radladers für den Bauhof für rund 52 300 Euro. Die erneute Durchführung der Veranstaltung "Smoke & Fire" am 16. Mai wurde genehmigt.