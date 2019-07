Helmut Vorndran stellt neues Buch vor

Der fränkische Krimi-Autor Helmut Vorndran stellt am Dienstag, 30. Juli, um 19.30 Uhr sein neues Buch "Lupinenkind" in der Fachklinik "Haus Immanuel" vor.

Unter der Überschrift "Kultur in der Klinik" möchte die DGD Fachklinik "Haus Immanuel" in Hutschdorf zukünftig verschiedene Veranstaltungen sowohl für ihre suchtkranken Patientinnen als auch für die Öffentlichkeit präsentieren. Ziel soll es sein, Berührungspunkte mit verschiedensten kulturellen Bereichen wie z.B. Kunst, Musik, Film, Schauspiel und Literatur zu ermöglichen, Raum für gemeinsame genussvolle Erfahrungen zu schaffen und die Freude am Entdecken, am Erfinden und am Schaffen von Neuem zu fördern.

Als Auftakt für "Kultur in der Klinik" präsentiert der Förderverein "Freunde der Fachklinik Haus Immanuel e.V." die Lesung mit Helmut Vordran. Er wird unter anderem aus seinem neuen Buch "Lupinenkind" lesen, das am 25. Juli erscheint.

Helmut Vorndran, geboren 1961 in Bad Neustadt/Saale, lebt mehrere Leben: als Kabarettist, Unternehmer und Buchautor. Als überzeugter Franke hat er seinen Lebensmittelpunkt im oberfränkischen Bamberger Land und arbeitet als freier Autor unter anderem für das Bayerische Fernsehen.

Seit 2009 widmet er sich hauptsächlich der Schreiberei und verfasste seinen ersten Frankenkrimi "Das Alabastergrab". Sein Debütwerk war ein solcher Erfolg, dass Nachfolgekrimis nicht lange auf sich warten ließen. Skurrile Ereignisse und unerwartete Wendungen sind in seinen Büchern keine Seltenheit.

Nun präsentiert er sein neues Buch "Lupinenkind" bei "Kultur in der Klinik" - Büchertisch und Signierstunde inklusive. Der Erlös der Veranstaltung geht an das Kindernest der Fachklinik Haus Immanuel. red