Haßfurt vor 17 Stunden

autor

Helmut Vorndran liest in Haßfurt

Der frühere Kabarettist (Tbc) und heutige Buchautor Helmut Vorndran kommt zu einer Lesung in den "Silberfisch", das Betreuungsgebäude am Schulzentrum in Haßfurt. Termin ist am Donnerstag, 7. November,...