Helmut Vorndran liest aus "Lupinenkind"

Im Haus des Gastes findet am Dienstag, 6. August, um 19 Uhr eine Fast-Premierenlesung mit dem bekanntesten Regionalautor der Gegend statt. Das Büchereiteam und die Zuhörer kommen in den Genuss, das neueste Werk Helmut Vorndrans kurz nach dem Erstverkaufsdatum (25. Juli) präsentiert zu bekommen. Auf einem Bamberger Friedhof wird während einer Beerdigung ein Mann erschossen. Bei ihrer Suche nach dem Täter stoßen die Kommissare Haderlein, Lagerfeld und Ermittlerschweinchen Riemenschneider auf ein grausames Verbrechen aus der Vergangenheit. Die Spur führt nach Heroldsbach. Karten gibt es bei der Bücherei, Schreibwaren Schachtebeck, im Schuhhaus Appis und bei der VR-Bank sowie an der Abendkasse. red