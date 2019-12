Helmut Stubenrauch ragt bei Gaumeisterschaften abermals heraus

In prächtiger Wettkampflaune stellten sich auch heuer die Schützen der SG Ebern bei den Gaumeisterschaften in Hofheim und Sennfeld vor, was die Erfolge unterstreichen.

Den Auftakt machte die Unterhebelgewehr- C-Mannschaft, die seit Jahren von Erfolg zu Erfolg eilt und auch in Hofheim ihrer Favoritenrolle voll gerecht wurde. Das Trio um Helmut Stubenrauch, Kevin Heider und Carsten Präger ließ der Konkurrenz keine Chance und unterstrich mit Nachdruck seine Vormachtstellung mit dem Unterhebelgewehr C, eine Disziplin, die seit Jahrzehnten im Einzel sowie im Mannschaftswettbewerb von der SG dominiert wird.

40 Treffer sind Rekord

Aus dem Team ragte wieder einmal das Eberner Aushängeschild Helmut Stubenrauch heraus, dem 40 Treffer gelangen, was ihm seit 2012 nicht mehr gelungen war und auch keinem anderen Schützen bei Gau-, Bezirks- oder bayerischen Meisterschaften. So steht nach wie vor der bayerische Rekord bei 40, aufgestellt von ihm im Jahr 2000. Für Stubenrauch war es in Hofheim bereits der 21. Titel bei einer Gaumeisterschaft mit dem Unterhebelgewehr, mit der Mannschaft kann die SG Ebern auf 15 Meisterschaften im Gau blicken. Mit zum Erfolg trugen Kevin Heider (31 Treffer) und Carsten Präger (28) bei. Die weiteren Platzierungen der Eberner im Einzelwettbewerb: 2. Martin Scheler (34 Ringe), 6. Kevin Heider (31), 7. Sebastian Drößmar (31), 14. Carsten Präger (28), 22. Willi Thein (19).

SG Hofheim auf Rang 2

Mit der Gesamtsumme von 65 Treffern belegte die zweite Garnitur der SG Ebern den sechsten Platz. Vor ihr lagen die SG Hofheim als Zweiter mit 92 Treffern. Auf Rang 3 folgten die Sportschützen 59 Schweinfurt mit 88 vor der SG 1433 Freischütz 1875 Schweinfurt mit 79 und der SG Hofheim II mit 67 Treffern.

Doch auch in den anderen Disziplinen der Einzelwettbewerbe mischten die Eberner mächtig mit. So setzte sich Tina Hellwig bei den Damen mit der Luftpistole und 358 Ringen gegen die Konkurrentinnen durch und wiederholte damit ihren Vorjahreserfolg. Doch auch Ute Häußer stellte sich in prächtiger Verfassung vor und stand bei den Damen II mit 342 Ringen ganz oben auf dem Treppchen. Auch sie verteidigte ihren Vorjahrestitel. Sie hat sich in ihrer noch jungen Schützengeschichte prächtig entwickelt, was auf weitere Erfolge in den kommenden Jahren hoffen lässt. Bronze ging zudem noch an Stubenrauch mit 352 Ringen mit der Luftpistole Standard.

Knapp an einem Podestplatz vorbei schrammten mit Rang 4 mit der Luftpistole Standard Tina Hellwig (348 Ringe) und Sebastian Drößmar beim KK-Mehrlader (28 Treffer) sowie Allen Rudel mit dem Luftgewehr (Herren 3) und 369 Ringen. Sechster wurde Sebastian Drößmar mit dem Ordonnanzgewehr DSB O und 231 Ringen. Die Eberner Schützen waren am Ende den Gaumeisterschaften mit dem Platzierungsspiegel sehr zufrieden, auch wenn für den einen oder anderen noch etwas mehr möglich gewesen wäre. di