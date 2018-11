Helmut Stubenrauch glänzt

Mit einem Ehrenabend würdigte der Schützengau Schweinfurt im Schützenhaus in Sand zahlreiche Mitglieder, die Titel auf Bezirks- und Landesebene sowie deutschlandweit errungen haben. Gauschützenmeister Norbert Mahr (Sand) und Ehren-Gauschützenmeister Dieter Koch freuten sich, auch einen ganz besonderen Titelgewinner auszeichnen zu dürfen.

In der Nationalmannschaft

Helmut Stubenrauch aus Ebern trat in der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Eisenstadt/Österreich für Vorderlader an und erzielte dort ausgezeichnete Ergebnisse. Der Mannschaft gelang es, sich jeweils den ersten Platz in den Disziplinen Forsyth und Egg sowie den dritten Platz in der Disziplin Peterlongo zu sichern. Das sind aber bei weitem nicht alle Titel, die der Eberner Sportschütze in diesem Jahr für sich verzeichnen konnte. In der Disziplin Unterhebel C wurde der 56-Jährige insgesamt 15 Mal Bayerischer Meister und sieben Mal Bayerischer Mannschaftsmeister sowie 65 Mal Bayerischer Meister in 14 verschiedenen Disziplinen. "Das war das erfolgreichste Jahr für mich überhaupt", freute sich Stubenrauch, der seit 1983 aktiver Schütze ist und auch seit über 25 Jahren das Amt des Zweiten Schützenmeisters bei der Schützengesellschaft Ebern innehat.

Bis zu fünf Tage in der Woche trainiert der Familienvater für seine Erfolge. Als größte Hürde, die er erfolgreich gemeistert hat, bezeichnete Stubenrauch die Teilnahme an der Qualifikation für die Nationalmannschaft. Denn hier wurden nur die 20 besten Schützen aus ganz Deutschland genommen.

Einen herausragenden Erfolg konnte auch Stefan Flachsenberger aus Sand verzeichnen. Bei der BSG Gochsheim hatte er den ersten Platz der Deutschen Meisterschaft in der Kategorie Zimmerstutzen Herren III mit 284 Ringen für sich entschieden.

Unter den 5500 Mitgliedern der 44 Vereine im Schützengau Schweinfurt gab es weiterhin viele Titelgewinner. Aus den Vereinen im Landkreis Haßberge wurden folgende Schützen in Sand geehrt: Bezirksmeisterin Wiltrud Ender (Untertheres, Luftpistole Damen IV, 356 Ringe), Armin Schneider, Roswitha Schad, Hubert Karg (Untertheres, zweiter Platz Bezirksmeisterschaft, Luftgewehr Auflage Sen I & II, 949,7 Ringe), Helmut Stubenrauch, Kevin Heider, Carsten Präger (Ebern, Unterhebel C, 102 Treffer). Im Bogenschießen: Tobias Müller (Königsberg, Herren, 638 Ringe). cl