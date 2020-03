Helmut Schleich im Kurtheater

Helmut Schleich ist eine der markantesten Größen in der deutschsprachigen Kabarett-Landschaft. Das Fernseh- und Radiopublikum kennt ihn vor allem als Gastgeber seiner eigenen Polit-Kabarettsendung "SchleichFernsehen", die im Bayerischen Fernsehen und im Ersten läuft. Seine Soloprogramme wurden vielfältig ausgezeichnet. Mit seinem Programm "Kauf, du Sau!" gastiert Helmut Schleich am Samstag, 25. April, im Kurtheater Bad Kissingen. Der Münchner Kabarettist rückt in seinem Programm "Kauf, Du Sau!" der vom Kaufrausch narkotisierten Gesellschaft mit seinen zugespitzten Bosheiten zu Leibe - bis die Konsumblase platzt. Wer nicht flüssig ist, ist überflüssig. Und überflüssige Menschen haben im Paradies der schönen neuen Warenwelt nichts verloren. Die verschmutzen nur das Konsumklima. Aber Sie sollen nicht nur kaufen. Sondern auch verkauft werden. Nämlich für dumm. Weil Waren und Wahrheiten sich leichter unters Volk bringen lassen, wenn keiner zu genau hinschaut.

Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Info, Am Kurgarten 1, Tel.: 0971/ 804 82 11. Foto: Katharina Ziedek