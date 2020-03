Helmut Rebhan neues Ehrenmitglied

Eine erfreuliche Bilanz zogen zahlreiche Mitglieder des Gartenhobbyvereins bei der Jahresversammlung. Der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Norbert Kerling verdeutlichte, dass sowohl im informativen wie auch im gesellschaftlichen Bereich gute Arbeit geleistet wurde.

Vorsitzender Kerling erinnerte an die viertägige Jahresfahrt nach Holland, die beiden Ausflüge zum Schloss Weingartsgreuth in Mittelfranken und an die Besichtigung der Gemüse-farm in Feulersdorf. Der "40. Geburtstag" des Gartenhobbyvereins wurde Kerling zufolge im Beisein vieler Gäste mit einem Festabend unter Mitwirkung der Gruppe "Fränkischer Wind" begangen. Auch im Bereich der Ortsverschönerung waren die Gartenfreunde aktiv. Das große Priestergrab neben dem katholischen Gotteshaus sowie die Grünanlagen vor dem Pfarrhaus, am Ehrenmal, beim Anwesen Nastvogel und vor dem Rathaus, die von den Hobbygärtnern bepflanzt und gepflegt werden, sind laut Kerling von vielen Bürgern gelobt worden. Auch das vom Verein an der Prügeler Straße gebaute Steinwappen mit seinem grünen Umfeld finde große Beachtung.

Der Kassenbericht von Schatzmeister Alfred Spindler verdeutlichte, dass die Hobbygärtner über eine solide Finanzbasis verfügen. Der Verein zählt 140 Mitglieder, darunter 31 Ehrenmitglieder.

"Ihr seid eine rührige Gemeinschaft, die nicht nur auf gesunden Füßen steht, sondern auch viel für ihre Mitglieder und die Öffentlichkeit leistet. Und das alles auf ehrenamtlicher Basis", stellte Bürgermeister Robert Hümmer fest.

Urkunde und Geschenk

Im Mittelpunkt der Versammlung stand die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Helmut Rebhan. Vorsitzender Norbert Kerling würdigte in seiner Laudatio dessen jahrzehntelange Treue und Mitarbeit. Als Zeichen der Anerkennung überreichte er Urkunde und Geschenk.

Kerling informierte über kommende Veranstaltungen. Am 21. März beteiligen sich die Hobbygärtner an einem Gartenpflegeseminar des Kreisverbandes von 9 bis 13 Uhr in der Umweltstation Weismain. Ein Minigolfturnier auf der Anlage in Burgkunstadt ist für den 26. März um 18 Uhr geplant. Am 4. April gestalten die Gartenfreunde im Ortsbereich zwei Osterkronen und am 17. Mai besuchen sie den Main-Garten-Tag an der Umweltstation Weismain. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Verkehrskreisel in Röhrig. Zur Landesgartenschau in Ingolstadt führt ein Tagesausflug am 20. Juni. Am 28. Juni geht's zum Tag der offenen Gartentür nach Burkheim und am 19. Juli zur Garten- und Kunstmesse in Himmelkron. Abfahrt ist um 9 Uhr am Raiffeisen-Parkplatz (Gerbergasse). Mit Aktionen für Kinder und Erwachsene beteiligt sich der Verein am 12. September am Altenkunstadter Straßenfest. Für Oktober ist ein Vortrag geplant und für den 26. November ein vorweihnachtlicher Bastelabend. Beginn ist um 18 Uhr im katholischen Pfarrheim.

Zu einem besinnlichen Adventsabend laden die Gartenfreunde am 3. Dezember in den Pfarrsaal ein und am 5. Dezember besuchen sie den Weihnachtsmarkt auf Schloss Wildenreuth in der Oberpfalz. Mit einer Winterwanderung durch heimatliche Gefilde starten die Gartenfreunde am 31. Januar 2021 in das neue Jahr. bkl