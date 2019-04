Helmut Rauch feierte den 85.

Helmut Rauch feierte seinen 85. Geburtstag. Der gebürtige Nürnberger wohnt und lebt seit 1963 in Kronach und engagiert sich bis heute ehrenamtlich in mehreren Funktionen.

Seit über 50 Jahren ist er ein treues, engagiertes Mitglied der Schützengesellschaft. Vor allem als Sportschütze machte er sich in der Mannschaft und im Einzelschießen einen guten Namen und errang sowohl die bayerische als auch die deutsche Meisterschaft auf der laufenden Scheibe. Aufgrund seiner Verdienste wurde er schon vor Jahren zum Ehrenmitglied der SG Kronach ernannt.

Seine sportlichen Ambitionen auch im hohen Alter beziehen sich aber nicht nur auf das Sportschießen, sondern auch auf die Gymnastik, "weil Bewegung für jeden Menschen und in jedem Alter wichtig ist". Vor 25 Jahren hat er sich deshalb der Turnerschaft Kronach angeschlossen und ist hier Leiter der "Jedermanngymnastik". Hier sind Männer und Frauen in einer gemischten Gruppe, die durch Gymnastik gelenkig und beweglich bleiben. Darüber hinaus will sich der Jubilar in der SG weiterhin auch als Archivar nützlich machen.

Beruflich erlernte Helmut Rauch zunächst Betriebselektriker und war bei der Firma Kugelfischer in Ebern beschäftigt. Hier schloss er auch mit Ehefrau Berta im Jahr 1957 den Bund der Ehe. Aus der Ehe gingen die zwei Töchter Madeleine und Jaqueline hervor. Heute gehören fünf Enkel und ein Urenkel zum Familienkreis.

Durch seine Tätigkeit beim Zoll kam Helmut Rauch 1963 nach Kronach und war hier in der Funkwerkstatt viele Jahre bis zur Pensionierung beschäftigt.

Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann entbot die Glückwünsche der Stadt Kronach und von Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein. eh