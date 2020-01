Helmut Geuß verlässt die Polizei nach über 42 Jahren

Mit Helmut Geuß verlässt ein "zum Inventar der Polizeiinspektion Haßfurt gewordener" Polizist sein Revier. Nach über 42 Dienstjahren, wovon er über 31 bei der Polizei in Haßfurt verbrachte, geht Geuß in den Ruhestand, wie die In-spektion am Dienstag mitteilte.

Ab September 1988 versah Helmut Geuß seinen Dienst bei der Polizeiinspektion Haßfurt und kann daher zurecht als "Inventar" der Dienststelle beschrieben werden. In dieser Zeit ermittelte er in zahllosen Fällen von Diebstählen, Betrügereien, Sachbeschädigungen und Gewaltdelikten; er beendete Streitigkeiten und untersuchte eine Vielzahl von Verkehrsunfällen und Verkehrsunfallfluchten.

Nach über 30 Jahren im Schichtdienst ist nun Schluss, und ab 1. Februar wird er seine Uniform an den Nagel hängen und seine Arbeitsutensilien abgeben. Im Laufe seiner Karriere wurde Helmut Geuß vom Amt des Polizeihauptwachtmeisters bis in das höchste Amt seiner Laufbahngruppe befördert und kann als Polizeihauptkommissar den Ruhestand antreten. Seinen Abschied wird er am morgigen Donnerstag in "seiner" Polizeiinspektion Haßfurt feiern und sich von den Kollegen hoffentlich mit einem breiten Lächeln verabschieden.

Auch wenn er ab Februar nur noch zivil unterwegs sein wird, stehen ihm die Türen zur Haßfurter Wache immer offen. red