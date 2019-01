Helmut Dietzel ist seit 60 Jahren im Feuerwehrverein

Bei der Generalversammlung des Feuerwehrvereins Alexanderhütte zog der im vergangenen Jahr deutlich verjüngte Vorstand Bilanz. Dazu fanden sich 33 der 69 Mitglieder ein.

Vorsitzender Müller beleuchtete sehr detailliert die praktische Arbeit der Aktiven. Der Feuerwehrverein Alexanderhütte ist in einer Hinsicht besonders. So stellte man bereits in den 1980er Jahren die Weichen und kooperiert mit dem Tettauer Feuerwehrverein. Die aktive Truppe aus Alexanderhütte schloss sich damals der Tettauer Wehr an, die beiden Feuerwehrvereine Tettau und Alexanderhütte sind aber bis heute eigenständig. Diese Kooperation wird noch bis heute vorbildlich gelebt. So stellen die Alexanderhüttner eine stattliche Anzahl Aktive in der Tettauer Truppe.

Der Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen für langjährige Vereinszugehörigkeit. Geehrt wurden Manfred Suffa für 25 Jahre, Wolfgang Dietzel, Uwe Heinz, Klaus Morgenthum, Michael Knopf, Ralf Kämpf und Horst Ruß für jeweils 40 Jahre, Werner Günter für 50 Jahre und Helmut Dietzel für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit.

Ehrenvorsitz

Helmut Dietzel wurde eine weitere Ehrung zuteil, von der er sichtlich gerührt war: Er wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Dietzel trat 1958 in die Feuerwehr Alexanderhütte ein, die damals eine der ersten Atemschutzfeuerwehren und auch Stützpunktfeuerwehr war. Dietzel wurde 1987 zum Vorsitzenden gewählt. Dieses Amt hatte er 31 Jahre lang inne und leistete hervorragende Arbeit.

In Dietzels Amtszeit fiel der Zusammenschluss der aktiven Alexanderhüttner Mannschaft mit der Tettauer Wehr. Das sei eine schwierige Zeit mit vielen Widerständen gewesen.

So gab es auch kritische Stimmen und Aktive, die einen Zusammenschluss ablehnten und den aktiven Dienst niederlegten. Dietzel blieb dennoch beharrlich und setzte sich mit dieser Entscheidung gegen viele Widerstände durch.

Rückblick

Die Generalversammlung wurde wieder durch einen Bildervortrag des Tettauer Kommandanten abgerundet. Hier wurde das letzte Jahr der aktiven Mannschaft mit Bildern hinterlegt. red