Helmut Amon bleibt an der Spitze des Sportvereins

Turnusgemäß hielt der Sportverein DJK Eggolsheim mit seinen 1300 Mitgliedern Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen. Vorsitzender Helmut Amon wurde bei den Wahlen im Amt bestätigt. Zweiter Vorsitzender ist Martin Distler, der Kassier heißt Thomas Amon und die Schriftführerin Hermine Endt. Der Posten des Schatzmeisters ist noch zu besetzen.

Ebenso erfolgte nach Satzung der DJK Eggolsheim die Bestätigung der Abteilungsleiter Alexander Roppelt und Felix Hümmer (Basketball); Matthias Gößwein, Johannes Amon, Tobias Hümmer und Helmut Amon (Fußball); Theresia Fechner (Damengymnastik), Marlen Roppelt (Volleyball), Gisela Peschka-Endres (Kinderturnen), Maya Eismann (Sportakrobatik) sowie Gerd Scheuerer, Manfred Hirschmann (Tennis) und Florian Rudrich (Tischtennis).

In den Verwaltungsrat wurden als Bereichsleiter Gebäude Hans Grasser, Technische Anlagen Paul Kraus, Platzwart Felix Stähr und Wirtschaftsführer Jürgen Gößwein gewählt. Neu im Verwaltungsrat ist als Gesamtjugendleiterin Trudel Eismann-Herbst. Die Kassenrevisoren Roberth Huberth und Reinhard Lochner wurden einstimmig gewählt.

Helmut Amon war in seinem Bericht auf die Sanierung des Sportheimes eingegangen, die im September 2018 mit dem Neubau der Garagen gestartet werden soll. Der Antrag auf Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von 150 000 Euro für die Sanierung des Sportheimes wurde von der Mitgliederversammlung bei zwei Gegenstimmen genehmigt. Der Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr und ein Ausblick auf kommende Veranstaltungen, vor allem das im Juli 2018 zu feiernde 70. Gründungsfest des Sportvereins, rundeten seinen Vortrag ab. Der Antrag von Iris Amon-Jäger, eine Kaffeemaschine für die Kleinküche in der Turnhalle anzuschaffen, die allen Abteilungen zur Verfügung steht, sowie einen verschließbaren Schrank für das Kaffeegeschirr, fand breite Unterstützung und auch gleich einen Sponsor. red